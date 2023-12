Hyloris Developmentsen Sa Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Hyloris liegt bei 84,38, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 60 für die Hyloris, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Hyloris in dieser Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hyloris festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Hyloris führt.

Unsere Analysten haben neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Hyloris aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hyloris mittlerweile auf 11,85 EUR, während die Aktie selbst bei 11,25 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,06 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 12,23 EUR, was zu einer Distanz von -8,01 Prozent führt und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Hyloris als "Schlecht" vergeben.