Hygeia Healthcare Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

Hygeia Healthcare: Anlegerstimmung, Sentiment und technische Analyse neutral bis schlecht bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Hygeia Healthcare von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zum Thema. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Auch wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen nicht ausgemacht werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für die Aktie vorliegt.

Bei der Bewertung der Dynamik des Aktienkurses greift man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Hygeia Healthcare bei 76,8, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Auch der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 76,28, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hygeia Healthcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,95 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 31,1 HKD weicht somit um -33,76 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43,2 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -28,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung, das Sentiment und die technische Analyse der Hygeia Healthcare-Aktie derzeit neutral bis schlecht bewertet werden.