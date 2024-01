Hygeia Healthcare Holdings Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Hygeia Healthcare liegt bei 60,27, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 72 für die Hygeia Healthcare, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Hygeia Healthcare. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hygeia Healthcare bei 47,57 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 35,3 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Entfernung zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 44,2 HKD, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hygeia Healthcare festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien werden als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Hygeia Healthcare daher für diese Stufe insgesamt die Bewertung "Neutral".