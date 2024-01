Hyfusin Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Hyfusin-Aktie wird auf Grundlage verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,2 HKD weist somit eine Abweichung von +11,11 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,2 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Hyfusin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Hyfusin für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hyfusin bei 2,2, was unter dem Branchendurchschnitt (92 Prozent) liegt. Die Branche "Haushaltsprodukte" weist einen Wert von 27,47 auf. Damit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zur Stimmung und Diskussionsintensität unter Anlegern ergibt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen gibt es ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hyfusin-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.