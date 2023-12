Hyfusin Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Hyfusin liegt bei 38,46, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 40 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Hyfusin von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Hyfusin derzeit gut abschneidet. Der GD200 liegt bei 0,17 HKD, wobei der Aktienkurs (0,2 HKD) um +17,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 HKD, was einer Abweichung von +5,26 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt einem Rating von "Gut" entspricht.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei Hyfusin eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 6,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".