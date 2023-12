Hyfusin Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Hyfusin in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch das Meinungsbild rund um Hyfusin war weder stark positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie zu betrachten. Der RSI-Wert von Hyfusin liegt aktuell bei 41,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle für die Stimmung rund um Aktien. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf Hyfusin zeigt sich dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hyfusin zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hyfusin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Note gegeben.

In puncto Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hyfusin bei 2,29, was bedeutet, dass die Börse 2,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Hyfusin zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushaltsprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.