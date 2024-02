Hyflux Aktie: Es geht auch anders!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen hat das Interesse an der Aktie von Hyflux in den sozialen Medien zugenommen. Dabei wurden vor allem negative Meinungen geäußert. Der Meinungsmarkt hat sich insbesondere mit den negativen Themen rund um Hyflux beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Hyflux im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (7,37 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz beträgt somit 7,37 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Hyflux-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, ebenso wie der RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt erhält die Hyflux-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen keine signifikante Abweichung vom aktuellen Kurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.