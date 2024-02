Hydromer Aktie: Was war das denn?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Hydromer-Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hydromer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,2 USD führte zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine gute Bewertung aufgrund des letzten Schlusskurses von 0,18 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hydromer-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen bezüglich Hydromer diskutiert, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Hydromer-Aktie basierend auf den verschiedenen Analyseaspekten.