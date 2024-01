Hydromer Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Hydromer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,37 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -48,65 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,34 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-44,12 Prozent) und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung ergibt sich hingegen eine positive Einschätzung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet wird. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert.

Abschließend betrachtet der Relative-Stärke-Index (RSI) die Über- oder Unterbewertung einer Aktie. Der RSI7 zeigt mit 71,43 Punkten eine Überbewertung von Hydromer an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 bestätigt mit einem Wert von 71,43 die Überbewertung und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Hydromer-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.