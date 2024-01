Hydrogenpro wird immer uninteressanter …

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Hydrogenpro Asa hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Hydrogenpro Asa gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hydrogenpro Asa. In den letzten zwei Wochen häufen sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Somit wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hydrogenpro Asa-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hydrogenpro Asa-Aktie ein Durchschnitt von 20,51 NOK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 15 NOK, was einer Differenz von -26,86 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 15,98 NOK und einer Differenz von -6,13 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Hydrogenpro Asa-Aktie aufgrund der Analyse der Internet-Kommunikation, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.