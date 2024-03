Hydrogenone Capital Growth Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Hydrogenone Capital Growth liegt bei 83,02 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Hydrogenone Capital Growth daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hydrogenone Capital Growth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 53,12 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 41,75 GBP liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der gleitende Durchschnitt (50,06 GBP) ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (-16,6 Prozent Abweichung) liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenso keine signifikante Veränderung und führt daher zu einem "Neutral"-Rating. Die Hydrogenone Capital Growth-Aktie erhält somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hydrogenone Capital Growth eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt.