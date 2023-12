Hydro One Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hydro One-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 3, was zu einer negativen Differenz von -1,88 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorger-Branche führt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Hydro One eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen war die Stimmung neutral und in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Hydro One. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hydro One in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um -8,02 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,22 Prozent für Hydro One im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Hydro One mit einer Überperformance von 16,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hydro One-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hydro One jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hydro One-Analyse.

Hydro One: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...