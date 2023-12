Hydro One Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Hydro One: Finanzanalyse und Bewertung Hydro One ist ein Unternehmen im Bereich der Stromversorgung, das derzeit näher untersucht wird. In Bezug auf die Ausschüttung von Dividenden liegt das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 3,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (5,3 %) etwas niedriger. Die Differenz von 1,9 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hydro One-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren eine positive Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Hydro One-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hydro One-Aktie der letzten 7 und 25 Handelstage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung anhand des RSI.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hydro One-Aktie mit 21,93 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigen die analysierten Indikatoren, dass Hydro One in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die fundamentale Bewertung positiv ausfällt. Es ist jedoch wichtig, bei Investitionsentscheidungen weitere Faktoren zu berücksichtigen.