Hydro One Aktie: Was für ein Erfolg!

Hydro One: Aktienanalyse zeigt gemischte Ergebnisse

Die Analyse der Hydro One-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite bei 3,07 Prozent, was 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Hydro One in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -8,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,42 Prozent im Branchenvergleich, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hydro One bei 22,54, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der GD200 des Wertes verläuft bei 37,63 CAD, während der Kurs der Aktie bei 40,58 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 39,4 CAD, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Hydro One gemischte Ergebnisse in den verschiedenen Kategorien, was darauf hindeutet, dass potenzielle Investoren verschiedene Aspekte berücksichtigen sollten, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.