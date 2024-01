Hydro One Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Hydro One hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungsunternehmen-Sektor einer Überperformance von 16,6 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -8,4 Prozent, und Hydro One liegt aktuell 16,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hydro One mit 3,41 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 3,72 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hydro One-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,63 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 38,95 CAD weicht nur um +3,51 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,45 CAD) weist nur eine geringe Abweichung von +1,3 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hydro One-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher auch mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Hydro One-Aktie ist ebenfalls "Neutral", wie die insgesamt 1 Gut, 8 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen zeigen. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 37,69 CAD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -3,24 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.