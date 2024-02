Hydro One Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Stromversorger Hydro One wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,54, während das Branchen-KGV bei 23,86 liegt. Dies ergibt eine Abweichung von 6 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder über- noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,32 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 38,16 liegt. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung wird eine "Neutral"-Einstufung für Hydro One vorgenommen. Die durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung führen zu diesem Ergebnis.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs der Hydro One-Aktie am letzten Handelstag lag bei 40,65 CAD, was einem Unterschied von 8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Hydro One eine "Gut"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik zugesprochen.

