Hydro One Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktienanalyse zeigt, dass Hydro One laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral" erhält. Von insgesamt neun Bewertungen sind eine positiv, acht neutral und keine negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hydro One. Das Kursziel der Analysten liegt bei 39,89 CAD, was einer erwarteten Performance von -2,02 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 40,71 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen ergibt sich ein neutrales Bild. Es gab im vergangenen Monat keine signifikanten Veränderungen in der Anlegerstimmung, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22,98 liegt und damit 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 26. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Hydro One auf 37,88 CAD geschätzt, während die Aktie selbst bei 40,71 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +7,47 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 40,25 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie einen Abstand von +1,14 Prozent hat. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.