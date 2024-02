Hydract AS Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Hydract A- wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre Performance zu bewerten. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,28 EUR, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Gut" eingestuft werden kann. Dies liegt daran, dass der aktuelle Aktienkurs bei 0,316 EUR liegt, was einem Abstand von +12,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,35 EUR, was einer Differenz von -9,71 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde festgestellt, dass die Aktie von Hydract A- eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Hydract A- zeigen an, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen weder besonders positive noch negative Diskussionen über Hydract A- stattgefunden haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Hydract A-.