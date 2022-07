HydraForce unterzeichnet Übernahmevertrag mit Bosch Rexroth

Lincolnshire, Illinois (ots/PRNewswire) -Zwei komplementäre Anbieter vereinen sich, um ein umfassendes Produktportfolio für mobile und industrielle Anwendungen anzubieten- Gemeinsames Portfolio erweitert das globale Angebot- Kunden profitieren von zusätzlichen Vertriebskanälen- Kombiniertes Geschäft zur Nutzung komplementärer StärkenHydraForce, Inc. plant, sich dem wachsenden Portfolio von Bosch Rexroths Kompakthydraulikprodukten anzuschließen und damit die Reichweite und den Support für Kunden zu erweitern. Bosch Rexroth, eine Tochtergesellschaft von Bosch mit Sitz in Lohr am Main, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Produkten der Mobil- und Industriehydraulik. Bosch Rexroth und HydraForce haben am 15. Juli 2022 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt der kartellrechtlichen Genehmigung.„Mit Bosch Rexroth haben wir einen großartigen Partner gefunden, der Innovation, Kundenorientierung, Anwendungskompetenz und Kultur gleichermaßen schätzt und teilt. Ich bin davon überzeugt, dass die neue Eigentümerschaft großartige Möglichkeiten für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter schaffen und zu nachhaltigem Wachstum führen wird", sagt Mike Terzich, Präsident und CEO von HydraForce.„Bosch Rexroth hat mit seinem diversifizierten Portfolio und seiner internationalen Aufstellung ein starkes Fundament. Die Übernahme von HydraForce erweitert unseren weltweiten Marktzugang über indirekte Vertriebskanäle: Vertriebspartner und Systemintegratoren werden zu wichtigen Zielgruppen. In diesen schwierigen Zeiten tragen wir auch dazu bei, regionale Lieferketten zu stabilisieren, um unsere Kunden noch besser unterstützen zu können", sagt Frank Hess, Leiter des Geschäftsbereichs Kompakthydraulik bei Bosch Rexroth.Zusammenschluss schafft ein breiteres und tieferes ProduktportfolioDas umfangreiche Produktportfolio von HydraForce ergänzt perfekt das bestehende Produktportfolio des Geschäftsbereichs Kompakthydraulik von Bosch Rexroth. Innerhalb von Bosch Rexroth entwickelt, fertigt und vertreibt der Geschäftsbereich an seinen vier Standorten in China, den USA, Deutschland und Italien kompakte Hydraulikkomponenten für Anwendungen wie Erdbewegung, Krane, Hebebühnen, Landmaschinen und industrielle Anwendungen. Der Geschäftsbereich beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter. HydraForce beschäftigt etwa 2.100 Mitarbeiter, die meisten davon an sechs Produktionsstandorten in den USA, Brasilien, Großbritannien und China.Die Übernahme verbessert die regionale Kundenbetreuung und bietet zusätzliche VertriebskanäleNeben dem komplementären Produktportfolio ergänzen sich auch die regionalen Vertriebsstrukturen von HydraForce und Bosch Rexroth optimal: Durch die Zusammenlegung der Aktivitäten entsteht eine ausgewogene Einheit in Nord-/Südamerika und Europa, die auch weitere Wachstumsaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen wird. Darüber hinaus wird die Übernahme von HydraForce den weltweiten Marktzugang von Bosch Rexroth über indirekte Vertriebskanäle (z.B. Händler und Systemintegratoren) deutlich verbessern, was dem langfristigen strategischen Ziel von Bosch Rexroth entspricht.Informationen zu HydraForceHydraForce wurde 1985 in Chicago, USA, gegründet und verfügt heute über Produktionsstätten auf der ganzen Welt, darunter in Nordamerika, Großbritannien, Brasilien und China. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Hochleistungs-Hydraulik-Cartridge-Ventile, kundenspezifische Ventilblöcke und elektrohydraulische Steuerungen. Das Unternehmen hat Tausende von kundenspezifischen Steuerungslösungen für eine Vielzahl von Off-Highway-Industrien entwickelt, darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Schifffahrt, Materialtransport, Bergbau und Forstwirtschaft.HydraForce Medienkontakt:David Preis davidp@hydraforce.com(847) 793-2300, Durchwahl 3511Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860759/HydraForce_logo_PF__tag_RGB_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596288-1&h=2243810987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596288-1%26h%3D845448706%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1860759%252FHydraForce_logo_PF__tag_RGB_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1860759%252FHydraForce_logo_PF__tag_RGB_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1860759%2FHydraForce_logo_PF__tag_RGB_Logo.jpg)Original-Content von: HydraForce, Inc., übermittelt durch news aktuell