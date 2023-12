Hydoo International Holdings Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Guangdong Hong Kong Greater Bay Area wird mit einem Niveau von 100 als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 97,48 ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, sodass die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Diskussionen auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung neutral ist. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um Guangdong Hong Kong Greater Bay Area in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Guangdong Hong Kong Greater Bay Area mit 0,239 HKD inzwischen 14,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 56,55 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.