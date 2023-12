Hydoo International Holdings Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangdong Hong Kong Greater Bay Area war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und ergeben eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut der Messung ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guangdong Hong Kong Greater Bay Area zeigt einen Wert von 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings gibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 97,58 ein Signal für eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -57,37 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,28 HKD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Guangdong Hong Kong Greater Bay Area daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.