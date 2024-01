Hydoo International Holdings Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Guangdong Hong Kong Greater Bay Area wird ein aktueller RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 93, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und erneut zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für die Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Bewertung des aktuellen Kurses der Guangdong Hong Kong Greater Bay Area von 0,23 HKD ergibt eine Entfernung von -55,77 Prozent vom GD200 (0,52 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,27 HKD auf, was einen weiteren Abstand von -14,81 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Guangdong Hong Kong Greater Bay Area eine durchweg "Schlecht" bzw. "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse.