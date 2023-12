Hybio Pharmaceutical Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Hybio Pharmaceutical: Aktienanalyse und Bewertung

Hybio Pharmaceutical wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2166,18 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" weist einen vergleichbaren Wert auf. Somit ist die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Hybio Pharmaceutical bei -35,21 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der "Arzneimittel"-Branche weist die Aktie mit -35,14 Prozent eine deutlich niedrigere Rendite auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13,37 CNH lag, was einem Unterschied von +9,32 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Jedoch zeigt sich auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ein negativer Trend, da der letzte Schlusskurs um -13,07 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält Hybio Pharmaceutical somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Aktivitäten und Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine starke langfristige Stimmung hin, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.

