Hybio Pharmaceutical Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Hybio Pharmaceutical liegt der RSI bei 42,72, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Wert für einen Zeitraum von 25 Tagen angibt, beträgt 65,34 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt hauptsächlich negative Meinungen über Hybio Pharmaceutical. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hybio Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,21 Prozent erzielte, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -35,59 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance der Aktie mit einer Unterperformance von 33,42 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hybio Pharmaceutical-Aktie von 14,75 CNH mit einer Entfernung von +20,9 Prozent vom GD200 als "Gut"-Signal bewertet. Jedoch zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit einem Kurs von 15,73 CNH ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -6,23 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Hybio Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.