Hybio Pharmaceutical Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Hybio Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,21 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,8 CNH weicht um +21,21 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 15,77 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -6,15 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Hybio Pharmaceutical-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Hybio Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,41 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,98, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Hybio Pharmaceutical-Aktie mit einem KGV von 2166,18 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.