Hybio Pharmaceutical Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hybio Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 2166, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen, dass Hybio Pharmaceutical weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50,2 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,6 Punkte) bewerten Hybio Pharmaceutical als "Neutral".

Hinsichtlich der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen wird die Einschätzung für die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass Hybio Pharmaceutical in verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren als "Neutral" eingestuft wird.