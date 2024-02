Hyatt Hotels löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Hyatt Hotels wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Aus fundamentaler Sicht weist das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,44 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Unterbewertung um 37 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie basierend auf dieser Kennzahl als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Hyatt Hotels mit einer Ausschüttung von 0,47 % jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 %. Diese Differenz von 2,29 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch überwiegend positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Gesamtstimmung als "Gut" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten viermal die Einschätzung "Gut" und keinmal die Einschätzung "Schlecht" für Hyatt Hotels abgegeben. Auch das mittelfristige Kursziel von 138,75 USD wird positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.