Hyatt Hotels Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Hyatt Hotels hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 27,82 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 36,39 Prozent, wobei Hyatt Hotels aktuell 1,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Hyatt Hotels überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,05 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,58 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Hyatt Hotels-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Von den vorliegenden Bewertungen sind 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 133,6 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 3,69 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von der Redaktion.