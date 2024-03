Hyatt Hotels Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Hyatt Hotels ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 58,76 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 48,52, was einer Überbewertung von 21 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Hyatt Hotels liegt bei 2,52, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 27,81 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Hyatt Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,08 Prozent für Hyatt Hotels. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,84 Prozent hatte, liegt Hyatt Hotels mit einer Überperformance von 35,34 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Hyatt Hotels unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer gesamten "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.