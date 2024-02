Hyatt Hotels Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hyatt Hotels unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Nach der langfristigen Meinung der Analysten wird die Hyatt Hotels-Aktie die Bewertung "Gut" erhalten. Aktuell liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Hyatt Hotels im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Gesamtbewertung der Aktie wird auf 138,75 USD festgelegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 9,68 Prozent erzielen könnte, da ihr aktueller Preis bei 126,51 USD liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" seitens der Redaktion.

Mit einer Dividendenrendite von 0,47 Prozent hat Hyatt Hotels derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,74%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was 47,19 Prozent über dem Durchschnitt (-9,08 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -8,82 Prozent, und Hyatt Hotels liegt aktuell 46,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".