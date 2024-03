Hyatt Hotels Aktie: In selten guter Lage!

Hyatt Hotels wird von Branchenkennern als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76,17, was einem Abstand von 61 Prozent zum Branchen-KGV von 47,21 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Hyatt Hotels-Aktie derzeit um 14,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +31,38 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hyatt Hotels liegt bei 59,94 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält das Hyatt Hotels-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Im Hinblick auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Hyatt Hotels von Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.