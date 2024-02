Hyatt Hotels Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie der Hyatt Hotels wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", während 0 sie als "Neutral" oder "Schlecht" einstuften. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 136,67 USD, was einer Erwartung von -9,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 151,11 USD. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hyatt Hotels zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit lautet die Gesamteinschätzung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur zwei Tagen, an denen negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hyatt Hotels mit 151,11 USD um +29,42 Prozent über dem GD200 (116,76 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 130,92 USD, was einem Abstand von +15,42 Prozent entspricht, und somit ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Hyatt Hotels-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.