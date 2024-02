Hyatt Hotels Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Hyatt Hotels hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 43,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,25 Prozent, während Hyatt Hotels aktuell 42,37 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Hyatt Hotels in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Hyatt Hotels durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" für Hyatt Hotels abgegeben, was auch langfristig eine positive Bewertung darstellt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des Kurses um 8,09 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 138,75 USD, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt.