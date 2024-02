Hyatt Hotels Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hyatt Hotels bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,44 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 37 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", der derzeit bei 48 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Hyatt Hotels weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 57,06 Punkten und der RSI25 bei 51,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Das Stimmungsbild für Hyatt Hotels hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, basierend auf Auswertungen von sozialen Medien. Die Beteiligung an Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Hyatt Hotels 0,47 % aus, was 2,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Dividendenertrag.