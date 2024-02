Hyatt Hotels Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Hyatt Hotels: Aktienanalyse und Bewertung

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Hyatt Hotels eine beeindruckende Rendite von 38,11 Prozent, was 47,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,01 Prozent, und Hyatt Hotels übertrifft diesen Wert um 47,13 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Hyatt Hotels mit 0,47 Prozent 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse ergibt, dass die Hyatt Hotels derzeit ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie um +14,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 129,2 USD, was einer Abweichung von +2,81 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hyatt Hotels ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch eher gering, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt die Analyse der Aktie von Hyatt Hotels auf eine positive Bewertung mit guten Investitionsmöglichkeiten schließen.