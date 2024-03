Hyatt Hotels Aktie: Reine Nervensache!

Derzeitiger Stand von Hyatt Hotels: Überbewertet, aber langfristig gut bewertet

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hyatt Hotels liegt bei 76, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,94 für "Hotels Restaurants und Freizeit" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit als überbewertet einzustufen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Hyatt Hotels-Aktie jedoch von Analysten positiv eingeschätzt, mit 2 "Gut"-Bewertungen und einem Kursziel von 135,5 USD. Dies würde jedoch eine negative Performance von -14,16 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 157,85 USD liegt. Insgesamt erhalten wir als Redaktion daher das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 157,85 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (121,16 USD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (141,66 USD) liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Hyatt Hotels-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik, die als "Gut" eingestuft wird.