Hyatt Hotels Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Hyatt Hotels-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 113,11 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 130,41 USD liegt und damit einen Abstand von +15,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 115,4 USD angenommen, was einer Differenz von +13,01 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hyatt Hotels als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50,69, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der Wert für den RSI25 bei 32,42 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Hyatt Hotels-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und somit als "Neutral" einzustufen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist allerdings eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Hyatt Hotels in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Hyatt Hotels-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,83 Prozent erzielt, was 43,8 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 2,56 Prozent, wobei Hyatt Hotels aktuell 41,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.