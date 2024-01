Hyatt Hotels Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Hyatt Hotels hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 40,63 Prozent entspricht. Dies liegt 37,65 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", die bei 0,46 Prozent liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Hyatt Hotels aktuell bei 0. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt sich eine negative Differenz von -2,29 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf Hyatt Hotels wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, jedoch waren in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen präsent. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hyatt Hotels liegt bei 52,21, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".