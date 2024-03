Hyatt Hotels Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hyatt Hotels heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Hyatt Hotels weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher für den 7-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Hyatt Hotels jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich für das Hyatt Hotels-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hyatt Hotels derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Hyatt Hotels daher heute mit "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) ist Hyatt Hotels aus fundamentaler Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,17 gehandelt, was einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hyatt Hotels. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.