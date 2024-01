Hyatt Hotels Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Hyatt Hotels wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 30,44 insgesamt 37 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 48,44 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hyatt Hotels derzeit bei 131,17 USD, was +4,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv beurteilt, da die Distanz zum GD200 bei +13,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für die Hyatt Hotels vergeben. Langfristig erhält der Titel also von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 131,17 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 5,78 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 138,75 USD. Auch hier ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hyatt Hotels-Aktie liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,11, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Hyatt Hotels nach der RSI-Bewertung.