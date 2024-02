Hyatt Hotels Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Hyatt Hotels hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um -8,89 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +47,01 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Hyatt Hotels mit einer mittleren Rendite von -9,16 Prozent im letzten Jahr um 47,28 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Diese beeindruckende Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Hyatt Hotels eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, und somit wurde das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Hyatt Hotels-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 116,18 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 132,83 USD, was einem Unterschied von +14,33 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 129,2 USD, was einer ähnlichen Höhe (+2,81 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hyatt Hotels beträgt aktuell 41,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 44,48 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.