Hyatt Hotels Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Hyatt Hotels-Kurs wird am 28.04.2023, 11:10 Uhr an der Heimatbörse New York mit 111.36 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Hyatt Hotels haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hyatt Hotels beläuft sich mittlerweile auf 97,6 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 111,36 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,1 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 112,52 USD. Somit ist die Aktie mit -1,03 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hyatt Hotels beträgt das aktuelle KGV 34,74. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 131,8. Hyatt Hotels ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hyatt Hotels ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hyatt Hotels-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,28, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,64, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.