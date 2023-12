Hyatt Hotels Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Hyatt Hotels mit niedriger Dividendenrendite, aber positiven Bewertungen

Die Dividendenrendite von Hyatt Hotels liegt derzeit bei 0,59 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -2 im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist Hyatt Hotels eine erhöhte Aktivität im Netz auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Analysten bewerten die Hyatt Hotels-Aktie aktuell positiv, mit 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 4,87 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hyatt Hotels aktuell bei 112,24 USD liegt, während die Aktie selbst bei 127,4 USD notiert. Dies führt zu positiven Bewertungen in Bezug auf den GD200 und den GD50.

Insgesamt erhält Hyatt Hotels trotz der niedrigen Dividendenrendite positive Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine solide Performance des Unternehmens hindeutet.