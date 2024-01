Hyatt Hotels Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Hyatt Hotels schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 2,29 Prozentpunkte (0,47 % gegenüber 2,76 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Hyatt Hotels in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erzielte Hyatt Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,11 Prozent, was einer Outperformance von +37,78 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hyatt Hotels um 40,84 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hyatt Hotels aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für die RSI die Einstufung "Neutral".

