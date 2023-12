Hyatt Hotels Aktie: Hammer Entwicklung!

Hyatt Hotels-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt um mehr als 44 Prozent

Der Vergleich des Aktienkurses von Hyatt Hotels mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von 43,83 Prozent, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,86 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hyatt Hotels mit 39,97 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 112,99 USD für die Hyatt Hotels-Aktie. Mit einem letzten Schlusskurs von 130,62 USD am letzten Handelstag liegt dieser um 15,6 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 114,9 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs um 13,68 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Bei der Einschätzung durch Anleger spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare zu Hyatt Hotels, allerdings wurden in den letzten beiden Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird.

Im fundamentalen Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erscheint die Hyatt Hotels-Aktie aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 31,39 liegt, was einen Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,21 bedeutet. Daraus ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.