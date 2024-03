Hyatt Hotels Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Hyatt Hotels-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0,47 Prozent erhalten, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyatt Hotels-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 119,83 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 153,6 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 138,12 USD eine positive Entwicklung von +11,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Hyatt Hotels-Aktie liegt bei 69,6, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,6 Prozent erzielt, was 33,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit 34,44 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hyatt Hotels-Analyse vom 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hyatt Hotels jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hyatt Hotels-Analyse.

Hyatt Hotels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...