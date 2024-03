Hyatt Hotels Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Hyatt Hotels-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 119,83 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 153,6 USD, was einer Abweichung von +28,18 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (138,12 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +11,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird der Hyatt Hotels-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Hyatt Hotels.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Hyatt Hotels 0,47 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,44) liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik von Hyatt Hotels eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.