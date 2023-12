Hyatt Hotels Aktie: Einfach unglaublich

Hyatt Hotels übertrifft die Branche in den Bereichen Aktienkurs und technische Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Hyatt Hotels eine Performance von 13,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -1,47 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,07 Prozent im Branchenvergleich für Hyatt Hotels. Ebenso übertraf Hyatt Hotels den "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,65 Prozent im letzten Jahr aufwies, um 18,25 Prozent.

Die Dividendenrendite von Hyatt Hotels beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,59 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Hyatt Hotels eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hyatt Hotels aktuell bei 112,42 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 130,64 USD aus dem Handel ging, was einer positiven Differenz von +16,21 Prozent entspricht. Ebenso ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Hyatt Hotels wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde jedoch als abnehmend bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält Hyatt Hotels für seine Leistungen eine "Gut"-Bewertung im Bereich Aktienkurs und technische Analyse, während die Dividendenpolitik und das Sentiment eher negativ bewertet werden.

