Hyatt Hotels Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Analysteneinschätzung für Hyatt Hotels zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Hyatt Hotels. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 136,67 USD, was einem möglichen Rückgang um -10,23 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für die Hyatt Hotels-Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hyatt Hotels mit 152,24 USD derzeit +15,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies wird kurzfristig als positiv bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls positiv eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +29,96 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt charttechnisch als positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Hyatt Hotels beträgt 0,47 Prozent, was 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine negative Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Hyatt Hotels beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.