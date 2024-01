Hyatt Hotels Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Analysten bewerten die Aktie der Hyatt Hotels langfristig als "Gut". Von den 18 vorliegenden Bewertungen waren 4 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab in den letzten 30 Tagen keine neuen Bewertungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 138,75 USD, was eine Erwartung von 5,77 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 131,18 USD bedeutet. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hyatt Hotels derzeit bei 114,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 131,18 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz zum GD200 von +14,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 123,27 USD, was einer Differenz von +6,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hyatt Hotels. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In letzter Zeit wurde weniger über Hyatt Hotels diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hyatt Hotels im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0,47 % auf, was 2,29 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,76 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.